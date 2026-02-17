Количество выданных автокредитов за месяц снизилось на 43%

По данным ОКБ, объем выдачи автокредитов в январе этого года сократился также на 43% по сравнению с декабрем и составил 90,05 млрд руб. (в декабре — 159,21 млрд руб.). В годовом отношении он вырос на 1%: в январе 2025 года банки выдали кредиты на 89,23 млрд руб. Доля кредитов на покупку новых авто в январе составила 64% от общего количества и 69% от общего объема автокредитов, в декабре на новые машины приходилось 68% от общего количества и 71% от общего объема. Годом ранее доля новых машин составляла 66% от общего количества автокредитов и 68% от их общего объема.