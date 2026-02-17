Количество выданных автокредитов за месяц снизилось на 43%

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Количество выдачи автокредитов в январе 2026 года сократилось на 43% по сравнению с предыдущим месяцем и составило 59,74 тыс. (в декабре 2025 г. — 105,2 тыс.), что стало самым низким результатом за последние три года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
«За месяц банки выдали россиянам 59,74 тыс. автокредитов. Этот показатель стал самым низким за последние три года. По сравнению с результатами декабря количество выдач сократилось на 43%: в декабре было оформлено 105,20 тыс. кредитов на покупку авто. В годовом отношении количество выдачи сократилось на 19%: в январе 2025 г. банки выдали 73,74 тыс. автокредитов», — отметили в пресс-службе.
По данным ОКБ, объем выдачи автокредитов в январе этого года сократился также на 43% по сравнению с декабрем и составил 90,05 млрд руб. (в декабре — 159,21 млрд руб.). В годовом отношении он вырос на 1%: в январе 2025 года банки выдали кредиты на 89,23 млрд руб. Доля кредитов на покупку новых авто в январе составила 64% от общего количества и 69% от общего объема автокредитов, в декабре на новые машины приходилось 68% от общего количества и 71% от общего объема. Годом ранее доля новых машин составляла 66% от общего количества автокредитов и 68% от их общего объема.
Средний чек автокредита с сентября прошлого года не опускался ниже 1,5 млн руб. При этом средний размер кредита на новое авто составил 1,7 млн руб. Владельцы б/у авто кредитовались в среднем на сумму 1,36 млн руб. В годовом отношении средний размер автокредита вырос почти на 300 тыс. (в 2025 г. — 1,21 млн руб., при этом на покупку новых машин кредит выдавали в среднем на 1,30 млн руб., на покупку подержанных — на 1,18 млн руб.).
При этом средний срок автокредита в январе был равен 71 мес. За год он вырос на 7 мес.(в 2025 г. — 64 мес.).
В топ-5 регионов по объемам выдач кредитов на покупку транспортных средств в январе вошли: Москва — 4,19 тыс. автокредитов на 8,53 млрд руб., Московская обл. — 3,98 тыс. кредитов на 7,33 млрд руб., Санкт-Петербург — 2,97 тыс. кредитов на 5,15 млрд руб., Краснодарский край — 2,80 тыс. кредитов на 4,66 млрд руб., Татарстан — 2,98 тыс. кредитов на 4,16 млрд руб. Самые крупные автокредиты выдавали в январе жителям Ингушетии — 2,33 млн руб., Москвы и Магаданской обл. — по 2,03 млн руб., Московской области — 1,84 млн руб. и Чукотского АО — 1,79 млн руб.