Россия возобновила экспорт куриных яиц в Евросоюз впервые с лета 2023 года

Россия в декабре прошлого года впервые с лета 2023 года возобновила экспорт куриных яиц в страны Евросоюза.
Как следует из анализа данных Евростата, проведённого РИА Новости, последняя подобная поставка была зафиксирована в июле 2023 года на сумму 96 тысяч евро.
В декабре объём экспорта составил 65 тысяч евро, единственным покупателем выступила Чехия.
Ранее сообщалось, что по итогам 2025 года Польша и Франция вошли в число ведущих европейских поставщиков вина в Россию, установив многолетние рекорды по объёму экспорта.
