Экономист Балынин: россияне в 2026 году получат пять трехдневных выходных

Россиян в 2026 году ждет пять коротких рабочих недель с тремя выходными подряд, первые длительные выходные ожидаются с 21 по 23 февраля, рассказал aif.ru кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
«Россия ждет 5 раз по 3 выходных подряд — с 21 по 23 февраля, с 7 по 9 марта, с 1 по 3 мая, с 9 по 11 мая, с 12 по 14 июня», — напомнил Балынин.
Также четырехдневная рабочая неделя будет в первую неделю ноября из-за выходного в среду, 4 ноября.
Кроме того, короткая рабочая неделя будет в конце декабря — 31 декабря 2026 года будет выходным.
«Примечательно, что в 2026 году согласно производственному календарю для занятых по пятидневной рабочей неделе не будет ни одного периода из шести рабочих дней подряд. В 2025 году, например, такой период был с 27 октября по 1 ноября, а в 2024 году трижды», — добавил Балынин.
Ранее Балынин сказал, кто может получить компенсацию за советские вклады.