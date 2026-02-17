Современные «Илы» появятся в небе Дальнего Востока не раньше 2028 года

«Мы большую часть (совещания — прим. ред.) посвятили экономике самолета, потому что это интересная тоже история. На все мои вопросы на тему стоимости летного часа, расхода топлива и так далее коллеги мне ответили, что самолет значительно более экономичный, чем самолеты наши Ан-24, например, и даже чем зарубежные. Здорово. Потом, когда начинаем выяснять, сколько компаниям придется платить, в частности авиакомпании “Аврора”, оказывается, что платежи там будут все-таки значительно больше. Спрашиваем: почему? Оказывается, дело в “Государственной транспортной лизинговой компании” (ГТЛК), то есть дело в лизинговых платежах. Я попросил Минфин и Минэкономики разобраться», — отметил вице-премьер.