Современные «Илы» появятся в небе Дальнего Востока не раньше 2028 года

Поставка первых самолётов Ил-114−300 авиакомпаниям ожидается во второй половине 2026 года, но последующие партии даже в оптимистическом сценарии следует ожидать не раньше 2028 года. А Дальнему Востоку уже сегодня требуется около 20 таких машин для замещения устаревших Ан-24/26, выработавших свой ресурс, и самолётов аналогичного класса иностранного производства. Эксплуатантом новой отечественной техники будет авиакомпания «Аврора», сообщает ИА PrimaMedia.
Технические характеристики воздушного судна позволят эксплуатировать его при слабой аэродромной инфраструктуре, в том числе с коротких, а также грунтовых взлётно-посадочных полос, что очень актуально для Дальнего Востока.
Ил-114−300 предназначен для эксплуатации на местных воздушных линиях, является модернизированной версией турбовинтового самолета Ил-114. Базовая комплектация — 64 пассажира. Летный экипаж самолета состоит из командира и второго пилота. Основная программа сертификационных испытаний Ил-114−300 выполнена в 2025 году.
Перспективы производства и эксплуатации Ил-114−300 обсуждались на совещании, которое провел вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
«Коллеги из Минпромторга, АО “Ил” доложили о том, что все основные испытания проведены, самолет фактически готов. Поставки следующих партий самолетов эксплуатантам намечены на 2028 год с учетом технических циклов изготовления.
Нас, конечно, интересуют сроки как можно раньше. Самолеты на Дальнем Востоке очень нужны«, — сообщил Юрий Трутнев журналистам после совещания (цитаты по “Интерфаксу”, 18+).
На X Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2025, 16+) соглашение о намерениях приобрести три Ил-114−300 с ГТЛК подписала дальневосточная авиакомпания «Аврора». Поставка машин, согласно договоренностям, была запланирована на 2027 год на условиях льготного лизинга с использованием мер господдержки. Но, как видим, в эти сроки выполнить поставки невозможно.
Самолеты для Дальнего Востока, отметил Юрий Трутнев, будут приобретаться за счет бюджета РФ (за это ранее выступал и глава «Авроры» Константин Сухоребрик). Но при нынешних раскладах есть проблема — удорожание поставок.
«Мы большую часть (совещания — прим. ред.) посвятили экономике самолета, потому что это интересная тоже история. На все мои вопросы на тему стоимости летного часа, расхода топлива и так далее коллеги мне ответили, что самолет значительно более экономичный, чем самолеты наши Ан-24, например, и даже чем зарубежные. Здорово. Потом, когда начинаем выяснять, сколько компаниям придется платить, в частности авиакомпании “Аврора”, оказывается, что платежи там будут все-таки значительно больше. Спрашиваем: почему? Оказывается, дело в “Государственной транспортной лизинговой компании” (ГТЛК), то есть дело в лизинговых платежах. Я попросил Минфин и Минэкономики разобраться», — отметил вице-премьер.
Ставка лизинга Ил-114−300, которая обсуждается с авиакомпаниями, составит 2,5%, что при нынешней ключевой ставке (15,5%) является существенной мерой господдержки, считают в ГТЛК.