Эксперт Склянчук: штрафы за борщевик могут дойти до 700 тыс. рублей

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Штрафы за борщевик на участке для граждан могут дойти до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — до 700 тыс. Об этом ТАСС сообщил независимый эксперт в сфере ЖКХ Павел Склянчук.
1 марта в силу вступает закон, обязывающий владельцев участков принимать меры по борьбе с борщевиком и другими опасными растениями.
«Самый проблемный регион — Московская область. Там уже региональным КоАП введены штрафы до 5 тыс. рублей. А вот, соответственно, на федеральном уровне, поскольку нормы ввели и в земельный кодекс, и в ряд других федеральных законов, то сейчас они будут подпадать под действие статьи 8.7 КоАП — невыполнение обязательств по улучшению земель. Тут уже штрафы до 50 тыс. на физлица и до 700 тыс. на юридических лиц», — сказал собеседник агентства.
По словам Склянчука, изъять участок у нарушителя можно только в судебном порядке, размеры штрафов будут зависеть от региона и от степени угрозы. «То есть, если у вас где-то на участке выросло два-три борщевика, вам вряд ли выпишут штраф. Скорее речь идет о соразмерности общественной угрозе, должны быть большие площади, измеряемые, может быть, в квадратных километрах, то есть что-то внушительное, чтобы выписали штраф», — пояснил он.
Склянчук добавил, что главное новшество закона заключается в том, что собственников дорог и электроэнергетиков обяжут бороться с борщевиком наравне с владельцами участков. При этом перечень опасных растений будет определяться для каждого региона РФ отдельно в соответствии с нормативными актами субъектов. «Кроме борщевика рассматриваются также чертополох, золотарник, амброзия», — отметил собеседник агентства.