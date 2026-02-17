Эксперт Склянчук: штрафы за борщевик могут дойти до 700 тыс. рублей

«Самый проблемный регион — Московская область. Там уже региональным КоАП введены штрафы до 5 тыс. рублей. А вот, соответственно, на федеральном уровне, поскольку нормы ввели и в земельный кодекс, и в ряд других федеральных законов, то сейчас они будут подпадать под действие статьи 8.7 КоАП — невыполнение обязательств по улучшению земель. Тут уже штрафы до 50 тыс. на физлица и до 700 тыс. на юридических лиц», — сказал собеседник агентства.