В Госдуме предложили ввести мораторий на повышение тарифов ЖКУ

Если новый законопроект будет одобрен, эта индексация будет полностью заморожена на срок более пяти лет, что позволит избежать повышения расходов для населения. Один из авторов законопроекта, депутат Юрий Афонин, подчеркнул, что такая мера поможет не только сохранить стабильность на рынке ЖКХ, но и уменьшить финансовую нагрузку на семейные бюджеты.