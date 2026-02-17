В Госдуме предложили ввести мораторий на повышение тарифов ЖКУ

Инициатива направлена на долгосрочную стабилизацию цен на ЖКХ и защиту граждан от резких финансовых изменений в этой сфере, сообщает ИА DEITA.RU.
В настоящее время Жилищный кодекс РФ предусматривает возможность увеличения платежей за коммунальные услуги, но при этом рост тарифов ограничен максимальными индексами, которые утверждаются правительством отдельно для каждого региона.
Если новый законопроект будет одобрен, эта индексация будет полностью заморожена на срок более пяти лет, что позволит избежать повышения расходов для населения. Один из авторов законопроекта, депутат Юрий Афонин, подчеркнул, что такая мера поможет не только сохранить стабильность на рынке ЖКХ, но и уменьшить финансовую нагрузку на семейные бюджеты.
Кроме этого, мораторий даст людям уверенность в будущем и возможность планировать свои траты на коммунальные услуги без опасений внезапного роста цен, что важно для поддержания социальной стабильности и экономического благополучия.