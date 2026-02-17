Свыше 50% опрошенных управленцев уверены, что «кадровый голод» сохранится

Доход от 5 млн рублей в год имеют 27% топ-менеджеров, ещё 44% — от 5 до 10 млн рублей, при этом 18% управленцев имеют доход в диапазоне от 11 до 20 млн рублей, 8% — от 21 до 30 млн, 3% — от 31 до 45 млн. Почти половина (48%) респондентов ожидают, что уровень зарплат останется примерно на том же уровне, допуская лишь незначительные колебания в ближайшие 1−3 года. 26% предполагают, что рост доходов будет заметен преимущественно в высокотехнологичных секторах экономики. Также 17% опрошенных верят в общее повышение зарплат топ менеджеров, а 9% респондентов, напротив, считают, что зарплаты топ-менеджеров уменьшатся, говорится в материале.