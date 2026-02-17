Свыше 50% опрошенных управленцев уверены, что «кадровый голод» сохранится

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Свыше 50% топ-менеджеров в РФ уверены, что «кадровый голод» в 2026 году останется на прежнем уровне. Об этом свидетельствует исследование Ассоциации менеджеров, которое есть в распоряжении ТАСС.
«По мнению опрошенных управленцев, несмотря на активные усилия HR-подразделений, радикального снижения дефицита кадров в текущем году ожидать не стоит. Большинство респондентов (53%) уверены, что кадровый голод останется на текущем уровне», — говорится в сообщении.
Сообщается, что 16% опрошенных считают вероятность его снижения крайне низкой, еще 8% допускают лишь частичное улучшение. Лишь 23% управленцев верят, что ситуация улучшится, отмечается в материале.
По словам топ-менеджеров, в их сегменте управленческих профессий кадровый дефицит выражен неоднородно. Самым востребованным специалистом стал коммерческий директор, это отметили 62% участников исследования. Далее следуют финансовый директор (46%), директор по IT, кибербезопасности и цифровой трансформации (39%), а также руководители направлений развития, маркетинга и продаж (по 38%). При этом такие функциональные руководители, как директор по закупкам (8%) или логистике (4%) остаются на периферии спроса, указывается в исследовании.
Доход от 5 млн рублей в год имеют 27% топ-менеджеров, ещё 44% — от 5 до 10 млн рублей, при этом 18% управленцев имеют доход в диапазоне от 11 до 20 млн рублей, 8% — от 21 до 30 млн, 3% — от 31 до 45 млн. Почти половина (48%) респондентов ожидают, что уровень зарплат останется примерно на том же уровне, допуская лишь незначительные колебания в ближайшие 1−3 года. 26% предполагают, что рост доходов будет заметен преимущественно в высокотехнологичных секторах экономики. Также 17% опрошенных верят в общее повышение зарплат топ менеджеров, а 9% респондентов, напротив, считают, что зарплаты топ-менеджеров уменьшатся, говорится в материале.
В исследовании участвовали топ-менеджеры и руководители функциональных направлений более чем из 150 российских компаний в возрасте от 35 до 55 лет. Опрос проходил посредством электронного анкетирования с 19 по 30 января 2026 года, отмечается в исследовании.