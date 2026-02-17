Эксперт Местников рассказал о преимуществах создания ж/д Нижний Бестях — Хандыга

ЯКУТСК, 17 февраля. /ТАСС/. Создание железнодорожной линии Нижний Бестях — Хандыга в Якутии обеспечит круглогодичные перевозки, снимет ограничения северного завоза и поможет повысить доступность портов Тикси и Найба. Такое мнение выразил ТАСС заместитель генерального директора по стратегическому развитию компании «Железные дороги Якутии» (ЖДЯ) Алексей Местников.
Строительство железнодорожной линии Нижний Бестях (Якутия) — Магадан (порт) является частью проекта ЖДЯ по созданию международного транспортного Северо-Восточного коридора. Проект состоит из трех этапов и планируется реализовать в следующей очередности: железная дорога Нижний Бестях — Хандыга (375 км), затем до Сусумана и далее до порта Магадан, который может стать ключевым хабом Трансарктического коридора.
«Реализация первого этапа проекта обеспечит круглогодичные перевозки. В этом мы видим актуальность первого этапа — преодоление сезонных ограничений северного завоза и обеспечение эффективной доставки грузов в промышленную зону Магаданской области. Мы хотим создать крупный логистический центр для бесперебойного снабжения Магаданской области и Якутии — далее с отправкой грузов автозимниками до населенных пунктов арктического побережья. В том числе мы считаем, что это повысит уровень доступности портов Тикси и Найба», — сказал Местников.
Он подчеркнул, что проект обеспечит круглогодичный выход к Северному морскому пути.
«По вопросам строительства новой железнодорожной линии из Нижнего Бестяха до Магадана правительствами Республики Саха (Якутия), Магаданской области с нашим участием создана совместная рабочая группа. Этот проект позволит существенно изменить логистику доставки грузов в Магадан и северо-восточную часть Якутии, — рассказал Местников. — Для реализации первого этапа создан проектный офис, выполнено предварительное проектирование трассы железной дороги по первому этапу Нижний Бестях — Хандыга. Кроме этого, ведем разработку предварительного технико-экономического обоснования. Нами поданы заявки в правительство Якутии на резервирование земельных участков по первому этапу».
Он добавил, что со строительством железнодорожной линии в поселке Хандыга предполагается создание крупного логистического хаба. В рамках первого этапа планируется создание совмещенных автомобильно-железнодорожных мостовых переходов через реки Алдан и Амга в районе поселка Хандыга.