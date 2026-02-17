Эксперт Местников рассказал о преимуществах создания ж/д Нижний Бестях — Хандыга

«Реализация первого этапа проекта обеспечит круглогодичные перевозки. В этом мы видим актуальность первого этапа — преодоление сезонных ограничений северного завоза и обеспечение эффективной доставки грузов в промышленную зону Магаданской области. Мы хотим создать крупный логистический центр для бесперебойного снабжения Магаданской области и Якутии — далее с отправкой грузов автозимниками до населенных пунктов арктического побережья. В том числе мы считаем, что это повысит уровень доступности портов Тикси и Найба», — сказал Местников.