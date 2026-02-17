Бывших руководителей FESCO вновь обвинили в хищениях

Следствие считает, что деньги были выведены под видом развития портовой инфраструктуры, а часть предполагаемых участников схемы уже скрылась за границей.
Суть обвинений.
Бывшего топ-менеджера Дальневосточного морского пароходства по ходатайству следствия отправили в СИЗО как минимум на ближайшие два месяца. Северилов проходит по статье Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за растрату в особо крупном размере.
Вместе с ним фигурантом дела проходит вице-президент компании по производственному развитию Борис Иванов, также отправленный под арест.
По версии следствия, в 2022—2023 годах группа лиц организовала приобретение 100%-ной доли коммерческой структуры, которая фактически не вела финансово-хозяйственной деятельности.
Речь идёт о покупке ООО «Владпорттранс». Сделка, как полагают правоохранители, была проведена по завышенной стоимости и нанесла транспортной группе существенный ущерб. Формальным основанием приобретения ООО называлось развитие инфраструктуры в рамках проекта Восточного транспортно-логистического узла. Фактически же из компании, как считает следствие, просто выводили деньги.
Уголовное дело возбуждено по заявлению самой группы FESCO. В компании заявили, что оказывают содействие правоохранительным органам и продолжают работу в штатном режиме, без сбоев в производственных и операционных процессах.
Детали схемы.
По оценкам правоохранителей, хищения совершены под предлогом развития портовой инфраструктуры в рамках проекта Восточного транспортно-логистического узла. Владивостокский порт должен был стать перевалочным хабом для контейнеров, которые пойдут по Севморпути. Для этого планировалось построить 17-й причал ВМТП, однако проект, который оценивался в 18 млрд руб., не был реализован.
Группа акционеров и топ-менеджеров организовала приобретение по завышенной стоимости 100% доли уставного капитала ООО «Владпорттранс», которое реальную финансово-хозяйственную деятельность не вело. Ущерб оценивается в сумму 885 млн руб.
ООО было куплено в период, когда действовали ограничительные меры, предусматривающие запрет на совершение сделок с имуществом, ухудшающих финансовое состояние компании.
На заседании суда Андрей Северилов просил избрать более мягкую меру пресечения, заявляя о готовности содействовать следствию и участвовать в возмещении ущерба. Однако суд согласился с доводами обвинения о рисках давления на свидетелей и возможного воспрепятствования расследованию.
В рамках того же дела прокурор заявил, что организатором преступной группы следствие считает бывшего совладельца FESCO Михаила Рабиновича. По данным следствия, он скрылся от суда и объявлен в розыск. Также среди фигурантов называется бывший президент компании Аркадий Коростелев, который, по информации источников, находится за пределами России.
Сама FESCO — одна из крупнейших транспортно-логистических компаний страны. В её структуру входят собственный флот, контейнерный парк, железнодорожный подвижной состав и терминалы на Дальнем Востоке. Ключевым активом остаётся Владивостокский морской торговый порт.
Компания раздора.
История вокруг FESCO не впервые оказывается в центре громких судебных разбирательств. До 2023 года группа контролировалась структурами бизнесмена Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова. В январе 2023 года суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры и обратил в доход государства 92,4% акций компании. Ответчиками по делу проходили, в том числе, Михаил Рабинович и Андрей Северилов.
Позднее, указом президента контрольный пакет базового актива группы — ПАО «Дальневосточное морское пароходство» — был передан в капитал госкорпорации «Росатом». Остальная часть акций осталась в свободном обращении.
Сам Зиявудин Магомедов ранее был осуждён по делу о создании преступного сообщества и хищениях, что стало одним из самых резонансных процессов последних лет в сфере крупного бизнеса. На этом фоне нынешние обвинения в адрес бывших и действующих управленцев FESCO воспринимаются как продолжение череды корпоративных и уголовных конфликтов вокруг стратегически важного транспортного актива.
Примечательно, что уже после смены собственника Андрей Северилов заявлял о намерении продолжить работу в транспортной отрасли и учредил управляющую компанию «А7 Холдинг». Однако теперь его деловая карьера оказалась под вопросом — как и репутация ряда бывших топ-менеджеров группы.
Расследование продолжается, часть фигурантов объявлена в розыск. В самой компании настаивают: производственная деятельность не нарушена, обязательства перед партнёрами и клиентами выполняются в полном объёме. Но громкое уголовное дело уже стало новым витком в сложной истории одного из крупнейших транспортных операторов страны.
Кстати.
Владивостокский морской торговый порт — главный актив Транспортной группы FESCO, с 2022 года удерживает лидерство в России по контейнерообороту. В прошлом году порт обработал 1,47 млн TEU — это стандартная единица в логистике, которая обозначает «эквивалент 20-футового контейнера». В связи с объявленным в стране «курсом разворота» на Восток именно ВМТП отведена важная роль в организации новых логистических схем с учётом современных геополитических реалий.