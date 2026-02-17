Бывших руководителей FESCO вновь обвинили в хищениях

Сам Зиявудин Магомедов ранее был осуждён по делу о создании преступного сообщества и хищениях, что стало одним из самых резонансных процессов последних лет в сфере крупного бизнеса. На этом фоне нынешние обвинения в адрес бывших и действующих управленцев FESCO воспринимаются как продолжение череды корпоративных и уголовных конфликтов вокруг стратегически важного транспортного актива.