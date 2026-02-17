Погасить 1 млн рублей ипотеки могут многодетные семьи из 17 регионов

В России с 2019 года действует госпрограмма помощи многодетным семьям для погашения ипотеки — по ней из федерального бюджета семьи с тремя и более детьми адресно получают до 450 тысяч рублей. К федеральной программе присоединились и некоторые регионы — сначала Дальневосточного федерального округа, а позже и другие.