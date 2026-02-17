Зампред ВТБ предсказал появление «великих комбинаторов» среди хакеров

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Развитие автономных IT-систем на базе искусственного интеллекта в перспективе приведет к появлению «великих комбинаторов» среди хакеров, которые сосредоточатся на масштабных стратегиях атак на различные структуры. Такое мнение заместителя президента — председателя правления ВТБ Вадима Кулика содержится в аналитическом обзоре ВТБ «Безопасность в банке будущего» (есть в распоряжении ТАСС).
Одним из основных IT-трендов на ближайшие несколько лет станет активное развитие ИИ-агентов — IT-систем, способных самостоятельно инициировать те или иные решения и выполнять действия для достижения заданных целей, считает Кулик.
«Высвобождение ресурсов приведет к тому, что в среде хакеров в перспективе ближайших лет появятся “великие комбинаторы”, которые будут создавать стратегии атак, планировать ключевые сценарии и др., тогда как всю “рутину” возьмут на себя ИИ-агенты, — отметил Кулик. — На стороне защищающихся организаций ситуация будет развиваться аналогично: будут специалисты, выстраивающие периметр защиты на стратегическом уровне, а вся механическая работа, в том числе написание кода, будет автоматизирована с помощью ИИ-агентов».
Развитие ИИ-агентов также приведет к масштабным изменениям пользовательских сценариев при получении услуг, считает топ-менеджер. «Будет появляться все больше ИИ-агентов — как на стороне бизнеса, для оказания услуг клиентам и пользователям, так и на стороне самих клиентов и пользователей — для получения ими качественных услуг от различных поставщиков. Соответственно, с развитием ИИ в каналах для общения возникнут цепочки, в которые будут встроены ИИ-агенты. В этом случае уже не клиенты будут напрямую взаимодействовать с приложением банка, а сначала клиент будет обращаться к своему агенту, а уже пользовательский агент будет контактировать с агентом бизнеса. Это, в свою очередь, потребует адаптации IT-систем всех сервисов», — указал Кулик.
Аналитический обзор «Безопасность в банке будущего» подготовлен Центром технологических исследований ВТБ к уральскому форуму «Кибербезопасность в финансах».