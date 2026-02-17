Зампред ВТБ предсказал появление «великих комбинаторов» среди хакеров

Развитие ИИ-агентов также приведет к масштабным изменениям пользовательских сценариев при получении услуг, считает топ-менеджер. «Будет появляться все больше ИИ-агентов — как на стороне бизнеса, для оказания услуг клиентам и пользователям, так и на стороне самих клиентов и пользователей — для получения ими качественных услуг от различных поставщиков. Соответственно, с развитием ИИ в каналах для общения возникнут цепочки, в которые будут встроены ИИ-агенты. В этом случае уже не клиенты будут напрямую взаимодействовать с приложением банка, а сначала клиент будет обращаться к своему агенту, а уже пользовательский агент будет контактировать с агентом бизнеса. Это, в свою очередь, потребует адаптации IT-систем всех сервисов», — указал Кулик.