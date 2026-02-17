Кроме того, 13 февраля источники в нефтяной отрасли сообщили ТАСС, что руководство компании «Укртранснафта», которая обеспечивает транзит нефти через украинскую территорию, не дает разрешение на возобновление поставок сырья в Словакию и Венгрию. По сведениям источников, компания еще 6 февраля завершила ликвидацию нештатной ситуации на линейной производственно-диспетчерской станции «Броды» на Украине, но прокачка нефти не была возобновлена. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто обвинил Владимира Зеленского в том, что по его указанию Киев блокировал поставки нефти в Венгрию из России по трубопроводу «Дружба», чтобы создать сложности для правительства страны в преддверии парламентских выборов.