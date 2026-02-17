Энергокризис и санкции жестко ударили по промышленности Германии

С конца 2022 года число обанкротившихся компаний в Германии увеличилось примерно на 80%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Ассоциации немецких торгово-промышленных палат.
По информации DIHK, в 2025 году заявления о несостоятельности подали 23 900 компаний — на 8,3% больше, чем годом ранее. В 2023 и 2024 годах прирост был еще выше — более 22% ежегодно. В объединении отмечают, что «волна банкротств продолжается».
По данным Евростата, индекс корпоративных банкротств в третьем квартале достиг 175,3 пункта против 97,1 в конце 2022 года. Особенно сильно пострадал производственный сектор. На него приходится более 10% всех случаев несостоятельности. Речь идет прежде всего о поставщиках автопрома и металлообработке.
В Немецком экономическом институте в Кельне указывают на затянувшуюся стагнацию. Аналитики считают, что при слабой экономике число банкротств могло быть еще выше.
Одной из причин эксперты называют рост затрат на энергию после отказа от российских поставок. К 2025 году расходы предприятий на электроэнергию оказались на 40−50% выше, чем в 2021-м. Это особенно чувствительно для автопрома, металлургии и химической отрасли.
Крупные концерны сокращают мощности или переносят производство за пределы ЕС. Ранее о подобных шагах сообщали Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, BASF. Малый и средний бизнес часто не имеет таких возможностей и объявляет о неплатежеспособности.
Дополнительный удар нанесла потеря российского рынка. В 2022 году Volkswagen Group списала 1,9 млрд евро. BASF сообщала об убытке 7,3 млрд евро по проектам в России. Потери фиксировали также Mercedes-Benz, BMW и Siemens.
Ситуацию осложнили торговые споры ЕС и США. Пошлины на ряд товаров, включая автомобили и фармацевтику, выросли. По оценкам Deloitte, Германия может терять до 30 млрд евро в год.
По данным статистического ведомства Destatis, экономика страны вошла в фазу стагнации вскоре после введения антироссийских санкций. За четыре года промышленное производство сократилось на 7%. ВВП в четвертом квартале вырос лишь на 0,3% в годовом выражении. Ранее экономика несколько кварталов подряд снижалась.
Эксперты отмечают, что экспортно-ориентированная модель Германии оказалась уязвимой к внешним конфликтам, санкциям и высоким ценам на энергию.
В бундестаге звучат предложения пересмотреть энергетическую политику. Депутат от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре заявил, что рост импорта сжиженного газа из США делает страну зависимой и обходится дороже прежних поставок по трубопроводам.
