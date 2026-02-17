Энергокризис и санкции жестко ударили по промышленности Германии

Одной из причин эксперты называют рост затрат на энергию после отказа от российских поставок. К 2025 году расходы предприятий на электроэнергию оказались на 40−50% выше, чем в 2021-м. Это особенно чувствительно для автопрома, металлургии и химической отрасли.