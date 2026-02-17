Казахстан нарастил импорт из России текстиля на 20% в 2025 году

АСТАНА, 17 февраля. /ТАСС/. Импорт российского текстиля и изделий из него в Казахстан в 2025 году вырос в денежном выражении более чем на 20% по сравнению с 2024 годом. Об этом свидетельствуют данные Бюро национальной статистики республики, которые проанализировал ТАСС.
Казахстан в 2025 году импортировал из РФ эту продукцию более чем на $960,5 млн. В 2024 году показатель составил $794,3 млн. Поставки обуви, головных уборов и галантереи из России выросли на 32,7%, с $75,5 млн до $100,2 млн.
Экспорт текстиля и текстильных изделий из Казахстана в РФ сократился на 36,6%, со $156,5 млн до $99,2 млн. Экспорт обуви, головных уборов и галантереи, наоборот, увеличился примерно на 5%, с $12,1 млн до $12,7 млн.
Россия в 2024 и 2025 году являлась крупнейшим экспортером и импортером указанных товаров среди стран Евразийского экономического союза. Торговля такими товарами в денежном выражении между двумя странами значительно превышает показатели торговли с Белоруссией, Арменией и Киргизией.
Статистика казахстанской стороны рассчитана в долларах США. Основная часть торговли России и Казахстана ведется в национальных валютах, курсы которых относительно друг друга значительно менялись в отчетный период.