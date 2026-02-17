Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Казахстан нарастил импорт из России текстиля на 20% в 2025 году

Поставки обуви, головных уборов и галантереи из РФ выросли на 32,7%, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики республики.

АСТАНА, 17 февраля. /ТАСС/. Импорт российского текстиля и изделий из него в Казахстан в 2025 году вырос в денежном выражении более чем на 20% по сравнению с 2024 годом. Об этом свидетельствуют данные Бюро национальной статистики республики, которые проанализировал ТАСС.

Казахстан в 2025 году импортировал из РФ эту продукцию более чем на $960,5 млн. В 2024 году показатель составил $794,3 млн. Поставки обуви, головных уборов и галантереи из России выросли на 32,7%, с $75,5 млн до $100,2 млн.

Экспорт текстиля и текстильных изделий из Казахстана в РФ сократился на 36,6%, со $156,5 млн до $99,2 млн. Экспорт обуви, головных уборов и галантереи, наоборот, увеличился примерно на 5%, с $12,1 млн до $12,7 млн.

Россия в 2024 и 2025 году являлась крупнейшим экспортером и импортером указанных товаров среди стран Евразийского экономического союза. Торговля такими товарами в денежном выражении между двумя странами значительно превышает показатели торговли с Белоруссией, Арменией и Киргизией.

Статистика казахстанской стороны рассчитана в долларах США. Основная часть торговли России и Казахстана ведется в национальных валютах, курсы которых относительно друг друга значительно менялись в отчетный период.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше