Казахстан нарастил импорт из России текстиля на 20% в 2025 году

АСТАНА, 17 февраля. /ТАСС/. Импорт российского текстиля и изделий из него в Казахстан в 2025 году вырос в денежном выражении более чем на 20% по сравнению с 2024 годом. Об этом свидетельствуют данные Бюро национальной статистики республики, которые проанализировал ТАСС.