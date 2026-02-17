В Омске в 2025 году продали меньше всего квартир в новостройках

«Доля первичного рынка в структуре продаж квартир минимально увеличилась по сравнению с 2024 годом, однако на вторичном рынке по-прежнему приходится основная часть сделок. Это связано с дефицитом нового жилья в ряде городов и с тем, что покупка новостройки часто требует предварительной продажи имеющегося жилья на вторичном рынке», — объяснила ведущий аналитик «Циана» Елена Бобровская.