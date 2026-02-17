В Омске в 2025 году продали меньше всего квартир в новостройках

В 2025 году Омск стал аутсайдером среди крупных российских городов по продажам квартир на первичном рынке жилья. Согласно анализу, проведённому экспертами портала «Циан», доля проданных квартир в новостройках в Омске составила всего 14% от общего числа сделок, что является самым низким показателем среди всех городов, включённых в исследование.
Для сравнения, в других крупных городах России доля сделок с новостройками значительно выше. Так, в Тюмени, Ростове-на-Дону и Хабаровске продано 53% квартир на первичном рынке, в Екатеринбурге — 51%, во Владивостоке — 50%, в Ставрополе, Москве и Краснодаре — 48−49%.
По данным экспертов, в Омске, наряду с Тольятти и Томском, наблюдается одна из самых низких долей первичного рынка, которая составила лишь 15%. В этих городах на каждую сделку с новостройкой приходится 3−6 сделок на вторичном рынке жилья.
«Доля первичного рынка в структуре продаж квартир минимально увеличилась по сравнению с 2024 годом, однако на вторичном рынке по-прежнему приходится основная часть сделок. Это связано с дефицитом нового жилья в ряде городов и с тем, что покупка новостройки часто требует предварительной продажи имеющегося жилья на вторичном рынке», — объяснила ведущий аналитик «Циана» Елена Бобровская.