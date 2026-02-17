Ричмонд
Пенсия неработающих россиян выросла в 2026 году: сколько прибавили

Соцфонд: Пенсия неработающих россиян выросла в среднем на 2,3 тысячи рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Пенсии неработающих россиян за 2025 год выросли на 2,3 тыс. рублей и к декабрю достигли почти 24 тыс. Об этом следуют данные Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Уточняется, что к декабрю 2025 года средний размер пенсии у неработающих достиг почти 24 тыс. рублей (23 996,2 ₽). Годом ранее, в декабре 2024-го, эта сумма была на уровне 21,7 тыс. рублей.

Лидером по размеру пенсий неработающих граждан стал Центральный федеральный округ: в 2025 году средняя выплата здесь составила 24,2 тыс. рублей, а годом ранее — 21,9 тыс. рублей.

С 1 января 2026 года страховые пенсии как работающих, так и неработающих пенсионеров были увеличены на 7,6%.

По информации Минтруда, россиянам в апреле проиндексируют на 6,8% социальные пенсии.

Кроме этого, депутат ГД Сергей Миронов выступил с инициативой ввести ежегодную выплату 13-й пенсии всем пенсионерам.