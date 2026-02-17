В Екатеринбурге начали устанавливать новые киоски «Роспечати» на тех местах, где они могут стоять согласно закону. Их новый вид, выполненный в черных и серых цветах, а также с нанесенным на них логотипом города, показали в telegram-канале «Екатеринбург. Главное», близком к мэрии.