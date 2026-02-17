Ричмонд
В Екатеринбурге начали устанавливать новые киоски «Роспечати»

В Екатеринбурге появились первые новые киоски «Роспечати».

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге начали устанавливать новые киоски «Роспечати» на тех местах, где они могут стоять согласно закону. Их новый вид, выполненный в черных и серых цветах, а также с нанесенным на них логотипом города, показали в telegram-канале «Екатеринбург. Главное», близком к мэрии.

— Вот как выглядят новые киоски «Роспечати», которые уже начали ставить в Екатеринбурге на тех местах, где они могут стоять. Этот — на углу 8 Марта — Большакова, — передает «Екатеринбург. Главное».

Напомним, что в июле 2025 года произошел массовый демонтаж киосков «Роспечати» из-за истекших сроков аренды. Всего власти планировали снести более тысячи киосков. В сентябре того же года сообщалось о ведении переговоров с нижегородской компанией, которая может заменить киоски «Роспечати».