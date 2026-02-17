Глава МЧС неожиданно заявил об оттоке кадров из-за низких зарплат

Глава МЧС Александр Куренков сообщил о проблеме оттока сотрудников из реагирующих подразделений. Об этом он заявил, передает корреспондент «Коммерсанта».
По словам министра, одной из главных причин остается низкий уровень оплаты труда. Это касается как рядовых сотрудников, так и опытных специалистов. Ведомство обсуждает с Министерством финансов возможность повышения зарплат.
Куренков также отметил нехватку средств на жилищные субсидии для сотрудников. По его оценке, ежегодное финансирование составляет около 1% от реальной потребности.
Для решения кадровой проблемы МЧС рассматривает привлечение военнослужащих срочной службы в оперативные подразделения. Как заявил министр, эта инициатива уже согласована с Минобороны.
