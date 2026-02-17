Ричмонд
Авиакомпании больше не будут штрафовать за ошибки в фамилиях

Основные ошибки — опечатки в имени и фамилии до двух букв.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 17 фев — Sputnik. Авиакомпании больше не будут штрафовать за ошибки в фамилиях, сообщили в Генпрокуратуре.

«По инициативе прокуратуры упрощен порядок исправления персональных данных авиапассажиров. Анализ обращений граждан показал, что многие штрафы взимались за незначительные ошибки в фамилии, имени и отчестве при оформлении авиабилетов», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, только авиакомпания АО Qazaq Air (ныне — Vietjet Qazaqstan) за 2025 год исправила данные 3 815 пассажиров, большинство — опечатки до двух букв.

«Авиационной транспортной прокуратурой Астаны проведена встреча с руководством авиакомпании, по итогам которой с начала 2026 года внедрён новый порядок, бесплатной корректировки ошибок до двух букв в ФИО», — отметили прокуроры.

В надзорном органе отметили, что продолжат работу по защите прав авиапассажиров и повышению обслуживания.