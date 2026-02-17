Омск оказался в лидерах городов по сокращению магазинов одежды

Омск попал в тройку лидеров среди городов-миллионников, где больше всего сократилось количество магазинов одежды. За последние четыре года в больших городах таких магазинов стало меньше на 4%.
Данные приводит один из популярных геосервисов. Самый высокий показатель по сокращению магазинов одежды у Нижнего Новгорода. Минус 18% с 2022 года. Далее идет Новосибирск (—16%) и Омск (—14%). Пятерку мегаполисов замыкают Волгоград и Санкт-Петербург (—11%).
Эксперты отмечают, что классические магазины вытесняются маркетплейсами. За последний год число пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в Омске выросло на 53,8%. Кроме того, ТЦ наращивают развлекательные площади и зоны фуд-кортов.
При этом в Москве и Краснодаре аналитики заметили рост числа магазинов одежды на 8%.
Ранее мы писали, что омичи стали чаще воровать в магазинах. Несмотря на общее снижение преступности в Омске, магазинные кражи показали резкий рост.