Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омск оказался в лидерах городов по сокращению магазинов одежды

За последние четыре года в городах-миллионниках магазинов одежды стало меньше.

Источник: Freepik

Омск попал в тройку лидеров среди городов-миллионников, где больше всего сократилось количество магазинов одежды. За последние четыре года в больших городах таких магазинов стало меньше на 4%.

Данные приводит один из популярных геосервисов. Самый высокий показатель по сокращению магазинов одежды у Нижнего Новгорода. Минус 18% с 2022 года. Далее идет Новосибирск (—16%) и Омск (—14%). Пятерку мегаполисов замыкают Волгоград и Санкт-Петербург (—11%).

Эксперты отмечают, что классические магазины вытесняются маркетплейсами. За последний год число пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в Омске выросло на 53,8%. Кроме того, ТЦ наращивают развлекательные площади и зоны фуд-кортов.

При этом в Москве и Краснодаре аналитики заметили рост числа магазинов одежды на 8%.

Ранее мы писали, что омичи стали чаще воровать в магазинах. Несмотря на общее снижение преступности в Омске, магазинные кражи показали резкий рост.