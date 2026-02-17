На 23 млн оштрафован хабаровский бизнесмен за ввоз вейпов по серым схемам

Хабаровский бизнесмен добровольно вернул в бюджет 22,6 миллиона рублей таможенных платежей после того, как таможенники выявили крупную партию незадекларированных электронных сигарет и жидкостей для вейпов. Об этом сообщили в пресс-службе Хабаровской таможни.
Во время проверки таможенники совместно с сотрудниками УФСБ обнаружили склад местной компании, где хранилось 27,6 тысячи единиц никотинсодержащей продукции. Товар ввезли в Россию без оформления деклараций и уплаты пошлин.
Предприниматель не смог предоставить документы, подтверждающие законность ввоза и происхождение вейпов. Общая сумма неуплаченных таможенных платежей составила 22,6 миллиона рублей. В отношении него возбудили уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 194 УК РФ — уклонение от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере.
После возбуждения дела бизнесмен полностью признал вину и в короткие сроки перечислил всю сумму ущерба в бюджет. Уголовное преследование прекратили в связи с возмещением вреда. Таможня продолжает проверку цепочки поставок, чтобы выявить возможных соучастников схемы.