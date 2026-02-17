На 23 млн оштрафован хабаровский бизнесмен за ввоз вейпов по серым схемам

Хабаровский бизнесмен добровольно вернул в бюджет 22,6 миллиона рублей таможенных платежей после того, как таможенники выявили крупную партию незадекларированных электронных сигарет и жидкостей для вейпов. Об этом сообщили в пресс-службе Хабаровской таможни.