Федеральные власти усомнились в турналоге — как это отразится на Иркутской области

IrkutskMedia, 17 февраля. В Иркутской области с 2026 года введён туристический налог с минимальной ставкой 100 рублей за ночь. Федеральные власти уже признали, что для малого бизнеса такой порог может быть чрезмерным, что ставит под вопрос эффективность самого налога.
Ставка туристического налога в Иркутской области составляет 1% от стоимости проживания, при этом минимальная сумма обязательного платежа — 100 рублей за сутки. Нововведение охватывает гостиницы, отели, хостелы, глэмпинги, кэмпинги, санатории, дома и базы отдыха.
Плательщики обязаны ежеквартально подавать декларации и уплачивать налог до конца месяца, следующего за отчетным кварталом. По предварительным оценкам комитета по экономике Иркутска, поступления в бюджет города могут составить более 30 млн рублей в год, если человек проживает не более суток.
Вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко заявила, что минимальная ставка особенно тяжела для бюджетных средств размещения, и федеральные власти рассматривают возможность её снижения или отмены минимального порога. Решение может повлиять на расчеты региональных бюджетов и финансовую нагрузку на малый бизнес.
Кроме того, обсуждается целевое использование доходов от туристического налога для развития туризма. Таким образом, регион оказывается на старте эксперимента с налогом, который уже в федеральном масштабе требует корректировки.
Туристический налог в России введён с 1 января 2025 года. Он уже включён в стоимость проживания, поэтому гости оплачивают его косвенно. Налог обязаны перечислять организации и индивидуальные предприниматели, владеющие отелями и гостиницами. Налог не распространяется на льготные категории граждан.
Напомним, что Иркутская область ввела туристический налог в 34 территориях. Ставка налога составляет 1% от стоимости проживания. Минимальная сумма обязательного платежа — 100 рублей за сутки.
Планируется, что ставка налога будет постепенно увеличиваться и к 2029 году достигнет 5%. Это нововведение касается как юридических, так и физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, которые предоставляют услуги временного проживания в гостиницах, хостелах и других местах.