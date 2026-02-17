Федеральные власти усомнились в турналоге — как это отразится на Иркутской области

IrkutskMedia, 17 февраля. В Иркутской области с 2026 года введён туристический налог с минимальной ставкой 100 рублей за ночь. Федеральные власти уже признали, что для малого бизнеса такой порог может быть чрезмерным, что ставит под вопрос эффективность самого налога.