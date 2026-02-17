Компания, ремонтировавшая хабаровский музтеатр, объявила о банкротстве

Компания «Антикор-ДВ», которая проводила капитальный ремонт крыши Хабаровского краевого академического музыкального театра, подала на банкротство. В отношении неё введена процедура наблюдения, следует из данных ЕГРЮЛ.
Судебное заседание по делу о банкротстве назначено на 25 мая 2026 года. Временным управляющим утверждён член союза арбитражных управляющих «Созидание» Дмитрий Паламарчук.
Компания зарегистрирована в 2014 году в Хабаровске с уставным капиталом 20 тысяч рублей. На имущество организации и связанных с ней лиц наложен арест. В отношении директора Миргазиса Мансурова дело прекратили в связи с его смертью, его родственник Евгений Мансуров проходил по делу как свидетель. Банкротство может затянуть выплаты потерпевшим и усложнить взыскание ущерба.
Напомним, в октябре 2024 года во время сварочных работ на крыше театра загорелись горючие материалы, вскоре огонь охватил всё здание. Пожар тушили двое суток, площадь возгорания составила 4 тысячи квадратных метров. Конструкции полностью уничтожены и не подлежат восстановлению — театр планируют строить заново.
На прошлой неделе суд вынес приговор фигурантам дела о пожаре. Начальника участка Андрея Ивандикова приговорили к шести годам колонии общего режима за организацию незаконной миграции и нарушение правил безопасности при строительстве, а сварщика Достона Хайдарова — к 10 месяцам колонии-поселения за уничтожение имущества по неосторожности. С них взыскали около 1 миллиарда рублей по искам правительства края, компаний и граждан, чьё имущество — в том числе редкие музыкальные инструменты