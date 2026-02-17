Компания, ремонтировавшая хабаровский музтеатр, объявила о банкротстве

На прошлой неделе суд вынес приговор фигурантам дела о пожаре. Начальника участка Андрея Ивандикова приговорили к шести годам колонии общего режима за организацию незаконной миграции и нарушение правил безопасности при строительстве, а сварщика Достона Хайдарова — к 10 месяцам колонии-поселения за уничтожение имущества по неосторожности. С них взыскали около 1 миллиарда рублей по искам правительства края, компаний и граждан, чьё имущество — в том числе редкие музыкальные инструменты XVIII—XIX вв. еков — пострадало или было уничтожено огнём.