В Иркутске в этом году завершат ремонт улицы Ширямова

Работы выполнят на участке от дома № 13 до № 196 в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Общая протяженность отрезка составляет 1,7 километра. Ремонт рассчитан на два сезона: первый этап завершили в прошлом году на полосах в направлении аэровокзала. Специалисты МУП «Иркутскавтодор» заменили ливневую канализацию, расширили подходы к терминалу, обновили тротуары и проезжую часть. В текущем году техника выйдет на противоположную сторону, сообщает пресс-служба администрации города.
«Проект достаточно масштабный, трасса ведет к ключевому транспортному узлу — аэропорту Иркутска. Мы выполняем не просто замену асфальтового покрытия, а полноценный ремонт с обновлением инженерных коммуникаций и дорожной инфраструктуры. В апреле, как позволят погодные условия, подрядчик приступит к работам», — рассказал заместитель мэра — председатель комитета городского обустройства Сергей Гаврин.
На полосах, где ремонт пройдет в текущем году, МУП «Водоканал» отремонтирует более 500 метров водоводов диаметром 400 и 1000 мм. После этого дорожники обустроят проезжую часть и тротуары. Завершающим этапом станет восстановление газонов, установка светофоров, дорожных знаков и ограждения, укладка тактильной плитки и нанесение разметки из термопластика.
С 2021 года пассажиропоток международного аэропорта Иркутск увеличился в два раза, и впервые в истории главный авиаузел региона обслужил четыре миллиона человек. В связи с этим в несколько раз возрос трафик автомобильного движения по улице Ширямова. Ремонт дороги по национальному проекту позволит привести ее в соответствие современным нормативам.