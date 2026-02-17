В Иркутске в этом году завершат ремонт улицы Ширямова

С 2021 года пассажиропоток международного аэропорта Иркутск увеличился в два раза, и впервые в истории главный авиаузел региона обслужил четыре миллиона человек. В связи с этим в несколько раз возрос трафик автомобильного движения по улице Ширямова. Ремонт дороги по национальному проекту позволит привести ее в соответствие современным нормативам.