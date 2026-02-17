Лед и новые требования тормозят вывоз металлов и угля из Прибалтики

Экспорт через порты Финского залива резко замедлился из-за сильных морозов и толстого льда. Об этом пишут компании и отраслевые ассоциации в письмах, с которыми ознакомился «Коммерсантъ».
По данным Минтранса, в начале марта толщина льда может превысить 30−40 сантиметров. Из-за этого капитаны портов вводят ограничения. В Петербурге и Усть-Луге суда без ледового усиления либо идут только с ледоколом, либо вообще не допускаются к заходу.
Проблема в том, что ледоколов не хватает. На проводку одного судна уходит от 8 до 12 часов, а иногда до суток. В результате на рейде скапливаются суда.
Дополнительно работу осложняет обязательный водолазный осмотр подводной части судов. Его ввели летом 2025 года. Осмотр длится в среднем более 11 часов, а в плотном льду проводить его иногда просто невозможно.
Экспортеры предупреждают о риске сбоев. Металлурги говорят о задержках с вывозом продукции. В «Русале» опасаются перебоев с поставками глинозема для алюминиевых заводов. Участники рынка отмечают, что дополнительные проверки увеличивают расходы на логистику.
Отраслевые объединения просят временно смягчить требования по осмотру для судов с обычными грузами и усилить ледокольный флот.
В Минтрансе заявляют, что в Балтике работают 11 ледоколов, дополнительно привлекаются другие суда. По данным ведомства, на середину февраля в ожидании проводки находились шесть судов.
Эксперты отмечают, что такие тяжелые ледовые условия в регионе не наблюдались более 15 лет.
