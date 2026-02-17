В городах РФ продают британскую, польскую и японскую красно-белую газировку

Банки объемом 0,33 литра, произведенные в Польше, появились в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Улан-Удэ, Краснодаре, Саратове и Махачкале. В частности, в Пятигорске продается напиток из Великобритании в стеклянных бутылках по 0,2 литра. В Махачкале представлена британская версия в банках по 0,15 литра. В Хабаровске и Пятигорске можно найти продукцию из Японии в жестяных банках.