В городах РФ продают британскую, польскую и японскую красно-белую газировку

В нескольких крупных российских городах вновь начали продавать популярную газировку с узнаваемой красной этикеткой с белой волнистой надписью зарубежного производства. Об этом сообщили корреспонденты РИА Новости.
Банки объемом 0,33 литра, произведенные в Польше, появились в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Улан-Удэ, Краснодаре, Саратове и Махачкале. В частности, в Пятигорске продается напиток из Великобритании в стеклянных бутылках по 0,2 литра. В Махачкале представлена британская версия в банках по 0,15 литра. В Хабаровске и Пятигорске можно найти продукцию из Японии в жестяных банках.
В марте 2022 года компания объявила о приостановке деятельности в Российской Федерации на фоне ситуации вокруг конфликта на Украине. В июне того же года компания сообщила о прекращении производства и продаж напитков под своими международными брендами на российском рынке.
Сейчас продукция этого бренда с более чем 100-летней историей представлена более чем в 200 странах мира.
Читайте также: В Москве связали заявления Хиллари Клинтон с «Рашагейтом».