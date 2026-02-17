Ричмонд
В городах РФ продают британскую, польскую и японскую красно-белую газировку

В нескольких крупных российских городах вновь начали продавать популярную газировку с узнаваемой красной этикеткой с белой волнистой надписью зарубежного производства.

В нескольких крупных российских городах вновь начали продавать популярную газировку с узнаваемой красной этикеткой с белой волнистой надписью зарубежного производства. Об этом сообщили корреспонденты РИА Новости.

Банки объемом 0,33 литра, произведенные в Польше, появились в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Улан-Удэ, Краснодаре, Саратове и Махачкале. В частности, в Пятигорске продается напиток из Великобритании в стеклянных бутылках по 0,2 литра. В Махачкале представлена британская версия в банках по 0,15 литра. В Хабаровске и Пятигорске можно найти продукцию из Японии в жестяных банках.

В марте 2022 года компания объявила о приостановке деятельности в Российской Федерации на фоне ситуации вокруг конфликта на Украине. В июне того же года компания сообщила о прекращении производства и продаж напитков под своими международными брендами на российском рынке.

Сейчас продукция этого бренда с более чем 100-летней историей представлена более чем в 200 странах мира.

