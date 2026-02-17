Минтруда сказало, как получают пенсию белорусы, живущие в России

В Министерстве труда и социальной защиты сказали, как живущие в России белорусы получают пенсию.
В ведомстве пояснили, что пенсионное обеспечение между Беларусью и Россией основано на трансграничных пенсионных выплатах. В основе этих выплат лежит Договор между Беларусью и Россией о сотрудничестве в области социального обеспечения (от 24 января 2006-го), а также Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся стран-членов Евразийского экономического союза (от 20 декабря 2019-го).
Основополагающим принципом данных международных документов является пропорциональность, когда каждым государством назначается и выплачивается пенсия за стаж работы, который был приобретен на его территории. И при переезде в Россию на постоянное жительство белорус продолжает получать пенсию за стаж, заработанный им в Беларуси.
— Выплаты производит Фонд социальной защиты населения в Социальный фонд России — в российских рублях с последующим зачислением на счет пенсионера, — уточнили в пресс-службе.
Таким же способом россияне, переехавшие в Беларусь и имеющие вид на жительство, получают в Беларуси пенсию от России. Выплаты идут от Социального фонда России, а ФСЗН обеспечивает их доставку.
В Беларуси право на пенсию наравне с гражданами имеют и постоянно проживающие в республике иностранцы (ст. 1 закона о пенсионном обеспечении).
В 2025 году 7450 белорусских пенсионеров получали выплаты от ФСЗН в России. И 26 835 российских пенсионеров получали свою пенсию от СФР в Беларуси.
