Минтруда сказало, как получают пенсию белорусы, живущие в России

В ведомстве пояснили, что пенсионное обеспечение между Беларусью и Россией основано на трансграничных пенсионных выплатах. В основе этих выплат лежит Договор между Беларусью и Россией о сотрудничестве в области социального обеспечения (от 24 января 2006-го), а также Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся стран-членов Евразийского экономического союза (от 20 декабря 2019-го).