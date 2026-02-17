Меньше денег стало на депозитах казахстанцев

Ранее мы рассказывали, как по итогам 2025 года вклады и текущие счета населения Казахстана в банках второго уровня побили рекорд, превысив 28 трлн тенге. Однако Национальный банк РК предоставляет отдельную статистику по депозитам в депозитных организациях. Непосредственно на депозиты физических лиц в таких организациях на конец 2025 года, согласно данным Нацбанка, приходилось около 26,17 трлн тенге.
В январе 2026 года сумма уменьшилась на 0,72% — до 25,98 трлн тенге. На тенговые вклады приходится 21,2 трлн тенге, а на инвалютные — около 4,8 трлн тенге. Примечательно, что в январе депозиты в национальной валюте за месяц уменьшились (на 1,29%), тогда как в иностранной, наоборот, выросли (на 1,93%).
Таким образом, снижение депозитов произошло в первую очередь из-за оттока тенговых вкладов. Это притом, что именно они являются наиболее прибыльными в Казахстане благодаря высокому вознаграждению, тогда как у депозитов в иностранной валюте ставки не превышают и 1%.