Меньше денег стало на депозитах казахстанцев

В январе 2026 года сумма уменьшилась на 0,72% — до 25,98 трлн тенге. На тенговые вклады приходится 21,2 трлн тенге, а на инвалютные — около 4,8 трлн тенге. Примечательно, что в январе депозиты в национальной валюте за месяц уменьшились (на 1,29%), тогда как в иностранной, наоборот, выросли (на 1,93%).