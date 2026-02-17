Фестиваль дальневосточных брендов «Национальная палитра успеха» откроется в Хабаровске

Центр «Мой бизнес» в Хабаровске приглашает жителей и гостей города на фестиваль дальневосточных брендов «Национальная палитра успеха» (0+) в ТРЦ «Броско Молл». Фестиваль объединит мастеров, дизайнеров и производителей из Республики Саха (Якутия) и Хабаровского края. Фестиваль продлится три дня с 21 по 23 февраля, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Фестиваль организован в рамках Года народного единства, объявленного президентом РФ. В день открытия 21 февраля гостей ждет показ эксклюзивных коллекций одежды и украшений от дизайнеров Хабаровского края и Якутии, а также выступления артистов Дома дружбы народов Республики Саха (Якутия)», — сообщила директор центра «Мой бизнес» Ксения Прохорова.
Хабаровский край представит продукцию, созданную участниками проекта «Сделано в Хабаровском крае».
Поддержка бизнеса оказывается в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» («Малое и среднее предпринимательство»), учитывается в Нацрейтинге состояния инвестклимата в субъектах РФ. ля предпринимателей это новая возможность презентовать свою продукцию, а для гостей и посетителей — шанс подобрать или заказать подарок в преддверии грядущих праздников.
На протяжении трех дней будет работать выставка-ярмарка, где производители представят уникальные изделия ручной работы, авторские ювелирные украшения и дизайнерские коллекции одежды.
21 февраля фестиваль откроется в 14.00, последующие дни будет идти с 10.00. Вход свободный.