Фестиваль дальневосточных брендов «Национальная палитра успеха» откроется в Хабаровске

Поддержка бизнеса оказывается в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» («Малое и среднее предпринимательство»), учитывается в Нацрейтинге состояния инвестклимата в субъектах РФ. ля предпринимателей это новая возможность презентовать свою продукцию, а для гостей и посетителей — шанс подобрать или заказать подарок в преддверии грядущих праздников.