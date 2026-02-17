МНС сказало о числе минчан со сверхдоходами

Представитель МНС пояснил, что около 60% ото всех плательщиков налога на сверхдоходы в Беларуси проживают в Минске. В 2025-м налог на сверхдоходы, введенный с 2024-го, заплатили более 4500 минчан. В местный бюджет от этой категории поступило 118 миллионов рублей в качестве суммы исчисленного подоходного налога.