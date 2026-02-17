МНС сказало о числе минчан со сверхдоходами

Стало известно, сколько минчан получают сверхдоходы. Об этом начальник городской налоговой инспекции Андрей Соболевский рассказал на «Радио Минск».
Представитель МНС пояснил, что около 60% ото всех плательщиков налога на сверхдоходы в Беларуси проживают в Минске. В 2025-м налог на сверхдоходы, введенный с 2024-го, заплатили более 4500 минчан. В местный бюджет от этой категории поступило 118 миллионов рублей в качестве суммы исчисленного подоходного налога.
— В этой категории плательщиков свои доходы задекларировали более 4,5 тысячи минчан, показав доход порядка 2 миллиардов рублей, — прокомментировал Соболевский.
Напомним, «налог на богатство» выплачивают физлица, чей годовой доход превысил установленный порог: 200 тысяч белорусских рублей за 2024-й. Налог за 2025-й по ставке 25% будут платить белорусы, доходы которых превысят 220 тысяч рублей.
Ранее МНС сообщило, что более 4500 минчан уплатили налоги на сверхдоходы в 2025.
Еще Минтруда сказало, как получают пенсию белорусы, живущие в России.