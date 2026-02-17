Британия боится экономической зависимости от США: что собираются делать с Visa и Mastercard

Разговоры о национальной платежной системе в Великобритании ведут уже долгое время, однако недавние угрозы усилили обеспокоенность зависимостью от американских компаний. Особенно на фоне того, что в прошлом году на долю Visa и Mastercard приходилось 95% платежей в стране.