Британия боится экономической зависимости от США: что собираются делать с Visa и Mastercard

Банки Британии обсудят создание национальной альтернативы Visa и Mastercard.

Источник: Комсомольская правда

Руководители банков Великобритании собираются провести первое совещание по вопросу создания национальной альтернативы американским платежным системам Visa и Mastercard. Об этом пишет газета The Guardian.

Встречу запланировали на 19 февраля. Она состоится под руководством главы Barclay’s Вима Мару. Решение о создании своей платежной системы связано с опасениями, что администрация президента США Дональда Трампа может ограничить доступ Лондона к Visa и Mastercard.

«Если Visa и Mastercard будут отключены, то это вернет нас в 1950-е годы. Конечно, нам нужна суверенная платежная система», — сообщил один из финансовых руководителей страны.

Разговоры о национальной платежной системе в Великобритании ведут уже долгое время, однако недавние угрозы усилили обеспокоенность зависимостью от американских компаний. Особенно на фоне того, что в прошлом году на долю Visa и Mastercard приходилось 95% платежей в стране.

Как передает издание, новая система может быть запущена до 2030 года.

Ранее британский политик Дэвид Фрост заявил, что Великобритания находится на грани банкротства, а все способы пополнения бюджета только усложняют ситуацию. Отмечается стремительное падение ВВП на душу населения на фоне высоких цен на топливо и неконтролируемой миграции.

