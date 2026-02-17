Выросшие тарифы на ЖКУ разогнали цены на кремацию в России

Сильнее всего цены выросли в Москве и Подмосковье. В Николо-Архангельском крематории в Балашихе стандартная кремация с урной сейчас стоит 80−85 тысяч рублей. По словам сотрудников, несколько месяцев назад цена была почти вдвое ниже. В Хованском крематории сообщили о подорожании на 8−10 тысяч рублей за три месяца.