Выросшие тарифы на ЖКУ разогнали цены на кремацию в России

Стоимость кремации в России резко выросла после повышения тарифов ЖКХ. Об этом сообщает телеграм-канал Baza. В среднем услуга стала дороже примерно на 20 тысяч рублей.
По словам представителей крематориев, рост цен произошёл после Нового года. Основные причины — повышение тарифов на электроэнергию для организаций на 8−12% и подорожание газа на 7−10%. Также сказались проблемы с запчастями для импортных печей и дополнительные расходы на системы очистки.
Сильнее всего цены выросли в Москве и Подмосковье. В Николо-Архангельском крематории в Балашихе стандартная кремация с урной сейчас стоит 80−85 тысяч рублей. По словам сотрудников, несколько месяцев назад цена была почти вдвое ниже. В Хованском крематории сообщили о подорожании на 8−10 тысяч рублей за три месяца.
В других городах рост тоже заметен: в Новосибирске — примерно на 17 тысяч рублей, в Мурманске — на 15 тысяч, в Екатеринбурге — на 1−5 тысяч.
Несмотря на подорожание, кремация остаётся самым популярным способом захоронения. По словам руководителя похоронного дома Ильи Болтунова, около 60% похорон сейчас приходится именно на кремирование.
Эксперты объясняют это переполненными кладбищами, удобством размещения урн в колумбариях и тем, что отношение к кремации в обществе изменилось.
