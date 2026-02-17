Средняя стоимость сладкого блина в Краснодаре достигла 209 рублей

Во время масленичной недели поиск блинных в 2ГИС увеличивается в семь раз по сравнению со средним показателем за неделю в течение года. В пиковый день — воскресенье — рост составляет девять раз. Чаще всего блинные ищут жители Новосибирска, Екатеринбурга и Красноярска.