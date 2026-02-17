У рыбколхоза «Тихий океан» отбирают землю в порту Находки

Арбитражный суд Приморского края принял иск прокуратуры, которая добивается возврата в федеральную собственность участка земли в границах морского порта Находка. Суд по просьбе надзорного ведомства временно запретил рыболовецкому колхозу «Тихий океан» распоряжаться этим участком и проводить там какие‑либо работы. Об этом сообщил Telegram-канал Арбитражного суда.
В иске сказано, что прокуратура действует в интересах Российской Федерации в лице Федерального агентства морского и речного транспорта. Ответчиками по делу указаны ООО «Рыболовецкий колхоз “Тихий океан”» и администрация Находкинского городского округа. Прокуратура добивается того, чтобы спорный участок снова считался федеральной землёй.
По данным надзорного ведомства, поводом для обращения в суд стали нарушения земельного законодательства при заключении договора аренды. В 2017 году колхоз и администрация Находкинского городского округа подписали договор аренды участка с видом разрешённого использования «под территорию рыболовецкого колхоза “Тихий океан”». Срок аренды они установили до 2066 года.
Позже в прокуратуру поступила информация от ФГБУ «Администрация морских портов Приморского края и Восточной Арктики», что этот участок входит в границы морского порта Находка. Ведомство напоминает, что по Земельному кодексу РФ распоряжаться землями, относящимися к федеральной собственности, может только Российская Федерация.
С учётом этих данных прокуратура считает, что администрация Находкинского городского округа не имела права сдавать участок в аренду и фактически распорядилась федеральной землёй без полномочий. Надзорное ведомство называет договор аренды 2017 года ничтожным и просит суд признать его недействительным, а участок вернуть государству.
В качестве обеспечительной меры суд запретил ООО «РК “Тихий океан”» заключать любые сделки с участком и проводить на нём земляные и строительно‑монтажные работы. Управлению Росреестра по Приморскому краю до окончания спора нельзя регистрировать любые права и ограничения в отношении этой земли.