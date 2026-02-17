В Новосибирске в пойме реки Каменки построят коллектор за 10 миллионов

В Новосибирске готовятся к строительству важного гидротехнического сооружения в пойме реки Каменки. Подрядчик проложит ливневый коллектор, который позволит отводить талые воды с улицы Королёва и обеспечит полноценную работу будущего парка.
Проектно-сметная документация уже готова. Как доложили мэру Максиму Кудрявцеву, коллектор диаметром 630 миллиметров и длиной 91 метр появится в ближайшее время. Также построят четыре перепадных камеры и смотровой колодец.
«Мы строим парк в районе поймы реки Каменки, и очень важное гидротехническое сооружение — ливневую канализацию, которая будет способствовать утилизации сточных дождевых вод с улицы Королёва. Представить полноценную работу парка без этого сооружения невозможно, — подчеркнул градоначальник. — Очень важно, чтобы эти процессы были синхронизированы. Поэтому в ближайшее время необходимо завершить конкурсные процедуры, определить подрядчика и приступить к работе».
Начальная цена контракта — 9,9 миллиона рублей. Итоги конкурса подведут 19 февраля, после чего подрядчик сразу приступит к работам. Завершить строительство планируют к 1 апреля — до начала активного снеготаяния.
Новый участок станет связующим звеном между системой ливневок на улице Королёва, построенной в 2025 году, и существующей инфраструктурой в пойме Каменки. В итоге здесь появится полноценная система для отвода поверхностных стоков.