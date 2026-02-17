В Новосибирске в пойме реки Каменки построят коллектор за 10 миллионов

«Мы строим парк в районе поймы реки Каменки, и очень важное гидротехническое сооружение — ливневую канализацию, которая будет способствовать утилизации сточных дождевых вод с улицы Королёва. Представить полноценную работу парка без этого сооружения невозможно, — подчеркнул градоначальник. — Очень важно, чтобы эти процессы были синхронизированы. Поэтому в ближайшее время необходимо завершить конкурсные процедуры, определить подрядчика и приступить к работе».