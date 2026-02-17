На омском Левобережье готовят «компактную» парковку

Во вторник, 17 февраля 2026 года, обнародовано распоряжение городской администрации о подготовке к земельным торгам. В данном случае в аренду предлагается участок на Левобережье Омска — в границах пересечения улиц Суворова и Поворотникова.
Территория предназначена для организации автостоянки. При этом заявленная площадь участка — порядка 32 квадратных метров, ввиду чего объект неподалеку от сквера имени Суворова можно будет назвать компактным.
Финансовые параметры грядущих торгов пока не раскрываются.
Напомним, ранее на уровне Омского горсовета поднимался вопрос об организации платных парковок в черте города: в ближайшие годы их должно стать больше, в том числе для транспортной разгрузки. Кроме того, депутаты планируют усилить наказание за нарушение действующего порядка организации парковочных пространств.