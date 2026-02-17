На омском Левобережье готовят «компактную» парковку

Напомним, ранее на уровне Омского горсовета поднимался вопрос об организации платных парковок в черте города: в ближайшие годы их должно стать больше, в том числе для транспортной разгрузки. Кроме того, депутаты планируют усилить наказание за нарушение действующего порядка организации парковочных пространств.