Проект тоннеля новосибирского метро на «Золотой Ниве» отправлен на экспертизу

Если документация будет одобрена, начнутся поиски финансирования строительства.
В Новосибирске ожидается положительное заключение экспертов по документации на строительство левого перегонного тоннеля между станциями «Березовая роща» и «Золотая Нива». Вице-мэр города Иосиф Кодалаев сообщил об этом на оперативном совещании 17 февраля.
Мэр Максим Кудрявцев рассказал, что в городе ведутся проектные работы по двум направлениям: строительство левого перегонного тоннеля и разработка генеральной схемы.
Кудрявцев поинтересовался ходом экспертизы и сроками получения решения.
«Хочу уточнить, в какой фазе процессы экспертизы? Когда мы получим документацию, прошедшую экспертизу, чтобы потом выстраивать финансовую модель, чтобы изыскивать средства и начинать двигаться в этом направлении?», — спросил мэр.
Кодалаев отчитался, что 8 февраля завершена проверка документации на комплексность. По регламенту, процедура должна занять 42 рабочих дня. С учётом того, что документы были переданы в январе, решение ожидается в ближайшее время.
Татьяна Картавых