ФАС, Минтранс и прокуратура проверят цены на поезд Москва-Камышин

Обоснованность цен на билеты в купейные вагоны в поезде № 379/380 «Москва — Камышин» проверит ФАС, Минтранс РФ и транспортная прокуратура.

Источник: V102.RU

Основанием для проверки стало несоответствие условий с ценами, которые установил перевозчик. Так, стоимость билета в купе составляет от 4040 до 5186 рублей, а в период высокого спроса — более 6000 рублей. Такая ценовая политика АО «ФПК» фактически приравнивает поезд к категории «фирменный». Однако состояние подвижного состава, который сформирован из старых вагонов, этому не соответствует. Также есть и другие вопросы к качеству предоставляемых услуг.