Строят, заселяют, подключают тайком: как застройщики воруют газ на миллиарды

Как оказалось — нет. Похоже, это вполне опробованная схема, которая уже пошла в массы. За последнее время «Узэнергоинспекция» сообщила сразу о нескольких подобных случаях — в Кибрае, Термезе и Карши. Складывается ощущение, что в нашей стране действительно можно всё — пока кто-то закрывает на это глаза.
В Кибрайском районе во время проверки обнаружили многоквартирный жилой дом, подключённый к природному газу без получения разрешений от соответствующих организаций и без проектной документации. По предварительным расчётам газоснабжающей организации, ущерб превысил 4 млрд сумов.
В Термезе ситуация ещё интереснее. Один застройщик построил два 14-этажных многоквартирных дома и без получения разрешений, а также без проектной документации, самовольно подключил их к природному газу. Предварительный ущерб — 990,6 млн сумов.
Параллельно был выявлен ещё один эпизод: другой застройщик возвёл два 16-этажных дома, которые также самовольно использовали природный газ. Предварительный ущерб в этом случае — 4 млрд 576 млн сумов.
В Карши выявлен ещё один случай — многоквартирный жилой дом самовольно использовал природный газ. Предварительно ущерб оценивается в 4 млрд 90 млн сумов.
По всем этим случаям сейчас проводятся проверки. Но здесь возникает главный вопрос — как всё это происходило?
Возводились многоэтажки. Шла активная реклама продажи квартир. Люди покупали жильё, заселялись. Дома подключались к коммуникациям. И всё это время никто из местных ответственных чиновников ничего не замечал? У нас каждый застройщик может делать что хочет? Подключаться к сетям без разрешений, без проектов, без актов ввода и спокойно продавать квартиры в этих домах?
И ещё один принципиальный вопрос: кто будет оплачивать ущерб? Жители, которые купили квартиры? Или застройщик, который принял решение «сэкономить» и подключить дом самовольно?
Истории с «левой» газификацией — это не просто финансовый вопрос. Это вопрос безопасности. Газ — не интернет-кабель. Ошибка в подключении может стоить не миллиардов сумов, а человеческих жизней.
Главное — кто понесёт реальную ответственность и будет ли сделан вывод из этих историй. Потому что если многомиллиардные подключения «в обход» становятся системой, это уже не просто нарушение. Это диагноз.