Строят, заселяют, подключают тайком: как застройщики воруют газ на миллиарды

Возводились многоэтажки. Шла активная реклама продажи квартир. Люди покупали жильё, заселялись. Дома подключались к коммуникациям. И всё это время никто из местных ответственных чиновников ничего не замечал? У нас каждый застройщик может делать что хочет? Подключаться к сетям без разрешений, без проектов, без актов ввода и спокойно продавать квартиры в этих домах?