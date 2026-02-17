Ричмонд
Новый автобусный маршрут запускают во Владивостоке со следующей недели

Автобусный маршрут, который соединит Баляевскую транспортную развязку с площадью Борцов революции во Владивостоке, будет запущен с 23 февраля и получит номер 71, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на администрацию города.

На маршруте № 71 будут работать четыре автобуса большого класса — белорусские МАЗы. Прямой контракт заключён с муниципальным перевозчиком ВПОПАТ-1.

Движение по маршруту будет осуществляться по схеме:

Баляева (Адмирала Юмашева, 2) — Баляева (Луговая, 85в) — Поликлиника — Горная — Детский Сад № 154 — Гайдамак — Авангард — Дальзавод — Цирк — ДВГТУ — Лазо — Площадь Борцов Революции — Океанский проспект — Фонтанная — Площадь Борцов Революции — Лазо — ДВГТУ — Цирк — Дальзавод — Авангард — Гайдамак — Луговая (ул. Новоивановская, д.3) — Поликлиника — Баляева (Юмашева, 2).

Это не первый раз, когда муниципальному перевозчику назначают маршрут, экстренно утверждённый «по многочисленным просьбам трудящихся». Ранее предприятию были поручены № 88, курсирующий по Эгершельду, в прошлом году ему так же оперативно назначили маршрут № 24к между микрорайоном Спутник и Второй Речкой, в 2024 году — маршрут № 11 от центральной площади до кампуса ДВФУ и Приморского океанариума.

Однако не каждому микрорайону удаётся добиться дополнительного маршрута. Некоторым пассажирам от МЦУ Владивостока поступают в ответ на запросы шаблонные ответы с отсылкой на социальный стандарт № НА-19-р, допускающий не более двух пересадок при перемещении по городу.