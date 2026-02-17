Новый автобусный маршрут запускают во Владивостоке со следующей недели

Это не первый раз, когда муниципальному перевозчику назначают маршрут, экстренно утверждённый «по многочисленным просьбам трудящихся». Ранее предприятию были поручены № 88, курсирующий по Эгершельду, в прошлом году ему так же оперативно назначили маршрут № 24к между микрорайоном Спутник и Второй Речкой, в 2024 году — маршрут № 11 от центральной площади до кампуса ДВФУ и Приморского океанариума.