Новый автобусный маршрут запускают во Владивостоке со следующей недели

На маршруте № 71 будут работать четыре автобуса большого класса — белорусские МАЗы. Прямой контракт заключён с муниципальным перевозчиком ВПОПАТ-1.
Движение по маршруту будет осуществляться по схеме:
Баляева (Адмирала Юмашева, 2) — Баляева (Луговая, 85в) — Поликлиника — Горная — Детский Сад № 154 — Гайдамак — Авангард — Дальзавод — Цирк — ДВГТУ — Лазо — Площадь Борцов Революции — Океанский проспект — Фонтанная — Площадь Борцов Революции — Лазо — ДВГТУ — Цирк — Дальзавод — Авангард — Гайдамак — Луговая (ул. Новоивановская, д.3) — Поликлиника — Баляева (Юмашева, 2).
Это не первый раз, когда муниципальному перевозчику назначают маршрут, экстренно утверждённый «по многочисленным просьбам трудящихся». Ранее предприятию были поручены № 88, курсирующий по Эгершельду, в прошлом году ему так же оперативно назначили маршрут № 24к между микрорайоном Спутник и Второй Речкой, в 2024 году — маршрут № 11 от центральной площади до кампуса ДВФУ и Приморского океанариума.
Однако не каждому микрорайону удаётся добиться дополнительного маршрута. Некоторым пассажирам от МЦУ Владивостока поступают в ответ на запросы шаблонные ответы с отсылкой на социальный стандарт № НА-19-р, допускающий не более двух пересадок при перемещении по городу.