Новосибирская область лидирует по зарплатам дворников: сколько им платят

«За последний год в Сибири было размещено 2,1 тысячи вакансий для дворников. Наибольший интерес к таким специалистам проявил Алтайский край, на его долю пришлось 40% всех предложений. Новосибирская область заняла второе место с 18%, за ней следует Кузбасс с 17%. Оставшиеся процентные доли распределились между Омской (12%), Иркутской, Томской областями и Красноярским краем (по 10%). Республика Хакасия, Алтай и Тыва располагают лишь 1% вакансий», — говорится в исследовании hh.ru.