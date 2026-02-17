Новосибирская область лидирует по зарплатам дворников: сколько им платят

«За последний год в Сибири было размещено 2,1 тысячи вакансий для дворников. Наибольший интерес к таким специалистам проявил Алтайский край, на его долю пришлось 40% всех предложений. Новосибирская область заняла второе место с 18%, за ней следует Кузбасс с 17%. Оставшиеся процентные доли распределились между Омской (12%), Иркутской, Томской областями и Красноярским краем (по 10%). Республика Хакасия, Алтай и Тыва располагают лишь 1% вакансий», — говорится в исследовании hh.ru.
В начале 2026 года наибольшее количество вакансий для дворников наблюдается в Новосибирской области — свыше 50 предложений. Алтайский край предлагает более 40, Кемеровская область — более 30, Томская и Красноярский край — по 20 с небольшим, Омская и Иркутская области — примерно по 15.
Основными работодателями дворников являются строительные компании (14%), предприятия розничной торговли (8%), организации ЖКХ (7%), а также учреждения образования и сферы гостеприимства (по 6%). Дефицит кадров в этой сфере остается ощутимым, особенно в Новосибирской области и Алтайском крае, где на одну вакансию приходится лишь 1,6 резюме, тогда как нормальным показателем считается 4.
По уровню заработной платы Новосибирская область также лидирует, предлагая медианную зарплату в 40 тысяч рублей. Красноярский край следует с показателем 38,5 тысячи. В Хакасии и Иркутской области дворникам готовы платить 35,9 тысячи, в Республике Алтай — 31 тысячу, в Кемеровской области и Алтайском крае — 30,3 тысячи, в Омской области — 29,4 тысячи, а в Томской — 29,2 тысячи. Замыкает список Республика Тыва с 25 тысячами рублей.
Самую высокую зарплату в Сибири, 95 тысяч рублей, предлагают дворнику на вахте в Магаданской области, хотя сама вакансия размещена в Красноярске.