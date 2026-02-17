В Нефтекамске продают самое дешевое молоко в Башкирии

Башстат подвел итоги мониторинга цен на пастеризованное молоко в крупных городах республики за январь. Самым доступным напиток традиционно оказался в Нефтекамске, где литр стоит 83,4 рубля. В Стерлитамаке цена сложилась на уровне 88,5 рубля, в Сибае — 90,8 рубля. Дороже всего молоко стоило в Уфе — 95,5 рубля.