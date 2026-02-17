Ричмонд
+1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Нефтекамске продают самое дешевое молоко в Башкирии

В Башстате сравнили цены на молоко в городах республики.

Источник: Комсомольская правда

Башстат подвел итоги мониторинга цен на пастеризованное молоко в крупных городах республики за январь. Самым доступным напиток традиционно оказался в Нефтекамске, где литр стоит 83,4 рубля. В Стерлитамаке цена сложилась на уровне 88,5 рубля, в Сибае — 90,8 рубля. Дороже всего молоко стоило в Уфе — 95,5 рубля.

В сравнении с декабрем в Уфе литр прибавил 2 рубля, в Стерлитамаке — 4,5 рубля. Самый резкий скачок зафиксировали в Сибае (+5,8 рубля). А вот в Нефтекамске молоко, напротив, подешевело на 50 копеек.