Транспортный прокурор заинтересовался работой портов Приморья

Кроме того, участники обсудили обеспечение недискриминационного доступа к услугам субъектов естественных монополий и состояние портовых гидротехнических сооружений. Отдельный блок был посвящен организации поставок грузов в районы Крайнего Севера. Также рассмотрены причины сбоев в подаче и уборке вагонов на полигонах железной дороги.