Транспортный прокурор заинтересовался работой портов Приморья

Межведомственное совещание, посвящённое безопасной и бесперебойной работе морских портов региона, провёл Дальневосточный транспортный прокурор Александр Воронин в ходе рабочей поездки в Приморский край.
Главной темой встречи стали экологические требования к угольным терминалам и меры по повышению устойчивости перевозочного процесса на Дальнем Востоке.
В обсуждении приняли участие руководители федеральных структур, надзорных ведомств, представители морских портов и крупнейших стивидорных компаний. К работе также подключились представители Дальневосточная железная дорога, в том числе по видеосвязи. Участники рассмотрели ключевые риски, влияющие на стабильность транспортной системы макрорегиона.
Особое внимание уделили применению на угольных терминалах современных пылеподавляющих систем и природоохранных технологий. Отдельно обсуждался вопрос дополнительного финансирования мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду. По словам участников, экологическая безопасность остаётся одним из приоритетов отрасли.
С докладом о состоянии законности выступил начальник профильного отдела транспортной прокуратуры Иван Бабий. Представители контрольно-надзорных органов и стивидорных компаний отчитались о проделанной работе и принимаемых мерах. В ходе дискуссии поднимались вопросы соблюдения требований законодательства и устранения выявленных нарушений.
Кроме того, участники обсудили обеспечение недискриминационного доступа к услугам субъектов естественных монополий и состояние портовых гидротехнических сооружений. Отдельный блок был посвящен организации поставок грузов в районы Крайнего Севера. Также рассмотрены причины сбоев в подаче и уборке вагонов на полигонах железной дороги.
По итогам совещания выработан комплекс дополнительных мер по совершенствованию эксплуатации объектов портовой инфраструктуры. Александр Воронин рекомендовал стивидорным компаниям активнее информировать общественность о применяемых способах пылеподавления и внедрении новых технологий. Ожидается, что принятые решения позволят повысить надёжность и прозрачность работы морских терминалов региона.