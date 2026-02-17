Казахстан и Узбекистан планируют нарастить объемы жд перевозок до 60 млн тонн

Для справки: через стык Сарыагаш в настоящее время проходит до 36 пар поездов в сутки, планируется увеличить до 40, через Оазис — 2 пары поездов, планируется увеличить до 10, через Сырдария — до 10 пар после открытия участка Дарбаза — Мактарал.