В Новосибирске снова подскочили цены на бензин

Динамика цен затрагивает все марки бензина: АИ-92 подорожал на 1,8%, АИ-95 — на 1,7%, АИ-98 и выше — на 1,2%, а дизельное топливо — на 0,9%. Единственным сегментом, где наблюдалось снижение, стало газовое моторное топливо, цена на которое упала на 0,7%. Цены на компримированный природный газ остались неизменными.