Дети-сироты в Новосибирске получили первые жилищные сертификаты в 2026 году

В Новосибирске начали выдавать жилищные сертификаты детям-сиротам. Первые свидетельства в 2026 году уже вручили. Каждый получатель сможет потратить 5,4 миллиона рублей на покупку квартиры.
Сертификат можно использовать полностью или как часть оплаты, добавив собственные средства или ипотеку. Район и конкретное жилье получатели выбирают сами.
В 2026 году на эти цели из бюджетов выделили 2,1 миллиарда рублей. Это позволит обеспечить квартирами не менее 400 человек, из них 190 — с помощью сертификатов.
Власти отмечают, что очередь детей-сирот на жилье перестала расти и даже немного сокращается. В прошлом году квартиры получили 527 человек — больше плана.