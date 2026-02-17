Россиян предупредили о появлении вкладов с «двойным дном»

Однако часто банки используют доверчивость клиентов в своих интересах, предоставляя неполную информацию или умалчивая о сложных компонентах продукта. Так называемые вклады с «двойным дном» включают в себя не только депозитную часть, но и вложения в инвестиционные инструменты, что увеличивает потенциальный доход, но одновременно и уровень риска для вкладчика.