Россиян предупредили о появлении вкладов с «двойным дном»

Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказал независимый финансовый консультант Василий Мельников, передает ИА DEITA.RU.
По его словам, многие люди, сталкиваясь с предложением банка, просто видят слово «вклад» и без тщательного изучения условий сразу открывают такой продукт, полагаясь лишь на звучное название.
Однако часто банки используют доверчивость клиентов в своих интересах, предоставляя неполную информацию или умалчивая о сложных компонентах продукта. Так называемые вклады с «двойным дном» включают в себя не только депозитную часть, но и вложения в инвестиционные инструменты, что увеличивает потенциальный доход, но одновременно и уровень риска для вкладчика.
Как это устроено на практике? Сумма, внесённая вкладчиком, делится на две составляющие: классический депозит, по которому банк обязан выплачивать проценты согласно договору и вернуть основную сумму в оговоренный срок, и вложения в финансовые инструменты — это могут быть паевые инвестиционные фонды (ПИФы), индивидуальные пенсионные счета (ПСД), накопительное страхование жизни (НСЖ) и другие подобные продукты.
Основная опасность заключается в том, что доходность, которую клиент ожидает получить, может не оправдаться из-за изменения стоимости или результатов этих инвестиционных компонентов. Если выбранные банком активы покажут низкую доходность или даже убытки, это негативно скажется на итоговом финансовом результате вкладчика.
Для людей, хорошо понимающих риски и технические детали таких продуктов, это может быть приемлемо, но неподготовленные инвесторы, привлечённые обещаниями высокой прибыли, могут столкнуться с неприятными сюрпризами.
Мельников рекомендует всегда внимательно изучать все условия договора перед открытием вклада, особенно если он обещает необычайно высокие доходы. Такое внимание поможет избежать неожиданных финансовых потерь и защитит от неочевидных рисков, связанных с вложениями, скрытыми за привлекательной рекламой депозитов.