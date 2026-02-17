Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о почти военном времени в Беларуси, сообщила пресс-служба президента.
Ранее «Комсомолка» писала, что 17 февраля белорусский лидер проведет серьезный разговор с Совмином по ситуации в экономике.
На совещании Лукашенко подчеркнул, что экономика стала реальным полем боя. Также он высказался о военном времени.
— Время почти военное. Почему? Экономика стала реальным полем боя, — констатировал он.
Поясняя, глава Беларуси подчеркнул, что сегодня экономические инструменты позволяют достигать целей классической войны, когда у стран отбираются ресурсы и вызываются социальные протесты.
— Заставить выполнять не наши правила — жизнь по другим правилам, — констатировал белорусский президент.
Также Александр Лукашенко сказал Си Цзиньпину о смелых решениях.
