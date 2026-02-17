Ричмонд
Лукашенко заявил о почти военном времени в Беларуси

Лукашенко сказал о почти военном времени в Беларуси и реальном поле боя.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о почти военном времени в Беларуси, сообщила пресс-служба президента.

Ранее «Комсомолка» писала, что 17 февраля белорусский лидер проведет серьезный разговор с Совмином по ситуации в экономике.

На совещании Лукашенко подчеркнул, что экономика стала реальным полем боя. Также он высказался о военном времени.

— Время почти военное. Почему? Экономика стала реальным полем боя, — констатировал он.

Поясняя, глава Беларуси подчеркнул, что сегодня экономические инструменты позволяют достигать целей классической войны, когда у стран отбираются ресурсы и вызываются социальные протесты.

— Заставить выполнять не наши правила — жизнь по другим правилам, — констатировал белорусский президент.

Также Александр Лукашенко сказал Си Цзиньпину о смелых решениях.

Накануне белорусский президент заявил о симпатии к литовцам вопреки недальновидным политикам.

