Реальные денежные доходы белорусов за год выросли на 9,6%

«В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 66,3%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) — 21,9%», — говорится в сообщении.
Что касается доходов от предпринимательской и другой деятельности, то их доля составляет 7,3%, а доля доходов от собственности и прочих — 4,5%.
При подсчете этих доходов вычитаются налоги, сборы и взносы. Также данные корректируются на индекс потребительских цен на товары и услуги.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о важнейших прогнозных параметрах экономики на 2026 год. Согласно этому документу, рост реальных доходов населения в текущем году ожидается на уровне 4,8%.