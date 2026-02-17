Ричмонд
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Реальные денежные доходы белорусов за год выросли на 9,6%

МИНСК, 17 фев — Sputnik. Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси в прошлом году выросли на 9,6% к уровню 2024-го, сообщили в Национальном статистическом комитете республики.

Источник: Sputnik.by

«В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 66,3%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) — 21,9%», — говорится в сообщении.

Что касается доходов от предпринимательской и другой деятельности, то их доля составляет 7,3%, а доля доходов от собственности и прочих — 4,5%.

При подсчете этих доходов вычитаются налоги, сборы и взносы. Также данные корректируются на индекс потребительских цен на товары и услуги.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о важнейших прогнозных параметрах экономики на 2026 год. Согласно этому документу, рост реальных доходов населения в текущем году ожидается на уровне 4,8%.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше