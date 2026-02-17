Население и бизнес активно забирали деньги с депозитов в январе

«Январь не отменяет декабрьский сигнал о высокой склонности к сбережению, он скорее показывает, что часть декабрьского притока была сезонной. При этом устойчивость депозитов населения и доминирование тенгового сегмента сохраняют дезинфляционный оттенок: деньги в депозитах — это, как правило, меньше давления на текущий спрос, а значит и меньше топлива для инфляции», — пишет экономист.