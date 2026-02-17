Ричмонд
Население и бизнес активно забирали деньги с депозитов в январе

По итогам первого месяца этого года объем депозитов сократился на 3,8% (1,8 трлн тенге) после декабрьского всплеска. В данный момент их общий объем составил 46,2 трлн тенге. При этом доля вкладов в национальной валюте остается высокой — 79,3% (36,6 трлн тенге) против 20,7% (9,5 трлн тенге) участия валютных депозитов. Об этом рассказал экономист Руслан Султанов со ссылкой на данные Национального Банка РК.

Источник: Курсив

«Январь не отменяет декабрьский сигнал о высокой склонности к сбережению, он скорее показывает, что часть декабрьского притока была сезонной. При этом устойчивость депозитов населения и доминирование тенгового сегмента сохраняют дезинфляционный оттенок: деньги в депозитах — это, как правило, меньше давления на текущий спрос, а значит и меньше топлива для инфляции», — пишет экономист.

Депозиты населения.

Население сохраняет устойчивую модель сбережений. Объем вкладов населения составил около 26,0 трлн тенге, снизившись всего на 186,7 млрд тенге, или на 0,7% за месяц:

тенговые депозиты — 21,2 трлн тенге (-1,3% м/м); валютные депозиты — 4,8 трлн тенге (+1,9% м/м).

Депозиты бизнеса.

Основной январский отток пришелся на корпоративный сектор. Средства небанковских юридических лиц сократились до 20,2 трлн тенге — минус 1,7 трлн тенге, или 7,6% за месяц:

тенговые депозиты — 15,4 трлн тенге (-5,9% м/м); валютные депозиты — 4,8 трлн тенге (-12,6% м/м).

Несмотря на месячное снижение, в годовом выражении сохраняется уверенный рост депозитов — на 14,3% к январю 2025 года.